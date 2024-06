Le tecniche più usate, i modelli più rubati. Così Roma è diventata la Mecca dei ladri d'auto

Secondo i dati del "Dossier sui furti di veicoli 2024" il 2023 ha registrato una nuova crescita dei furti di veicoli in Italia: +7%. Dal 2013 ad oggi sono stati rubati 1 milione e 550mila veicoli: solo 609mila sono stati ritrovati, di quasi 940mila si sono perse le tracce, instradati su mercati esteri o cannibalizzati e utilizzati per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. A livello europeo il nostro Paese è secondo alla sola Francia, dove però i furti sono in deciso calo. In tutti gli altri stati membri dell’UE si rubano meno di 40mila veicoli l’anno. Il Lazio è, dopo la Campania, la regione dove si commettono più furti. I numeri sono impressionanti. Trenta secondi per rubare un'auto. Due vetture rubate ogni ora. Fiat Panda e Fiat 500 le più ambite. Fiat 500X e Jeep Renegade i suv più ricercati. Una vettura su 10 delle oltre 131mila rubate ogni anno in Italia è una Fiat Panda.

