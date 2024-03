Guida alla “scomunica”. Come ci si sbattezza e quanti lo fanno a Roma

“Ci pensavo da anni, me ne aveva parlato una volta mio zio e mi aveva colpito la naturalezza con cui aveva deciso, a 40 anni, di sbattezzarsi. Alla fine l’ho fatto anche io. Il discorso uscì quasi per caso, zio non voleva convincere nessuno. Anzi. Era sempre stato ateo e come tanti non lo sbandierava ai quattro venti, annullare il battesimo per lui era una questione di coerenza e di identità”. Costanza, studentessa universitaria alla Luiss, è una dei circa 5mila cittadini romani che hanno scelto di essere “non più aderente alla confessione religiosa denominata Chiesa cattolica apostolica romana”.

Il contenuto è riservato agli abbonati.