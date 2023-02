Dossier Ultima spiaggia

Se le spiagge dei romani rischiano di rimanere senza chioschi

A Castelporziano i bar sono per il momento sotto sequestro. La stagione si avvicina e il problema del litorale senza servizi si fa sempre più reale. Ma cosa c’è dietro le concessioni per gli stand stagionali e come funzionano davvero? Secondo il magistrato ed ex assessore alla legalità Alfonso Sabella “il caos dell’abusivismo si sta mangiando il litorale”