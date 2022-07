Dossier Spreco capitale / Pineta Sacchetti / Via Francesco Albergotti

L'Auditorium della 'Roma incompiuta': uno scheletro di cemento da 5 milioni di euro

Diciannove anni di attesa, un 'errore umano' e l'incendio. Non c'è pace per la struttura di via Albergotti, unico spazio culturale del Municipio