Dossier Monnezza capitale

Tutte le discariche portano a Roma

Non c'è solo Malagrotta. L'eredità del sistema dei rifiuti romani ha lasciato moltissimi territori contaminati in tutto il Lazio. Oggi, con la differenziata a poco più del 43% la discarica continua a rimanere la destinazione principale degli scarti prodotti nella capitale. Ma Roma non ha un suo sito e quelli esistenti sono ormai saturi