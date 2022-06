L'indifferenziata è la vera emergenza dei rifiuti romani: ecco chi ci guadagna

Ci sono due numeri in grado di raccontare il peccato originale del sistema rifiuti della Capitale. Il primo: 400 mila tonnellate di residui che ancora oggi sono destinati alle discariche. Una piccola collina che cresce di anno in anno, formando una sorta di ottavo colle di Roma. Il secondo, più noto, è 43,75%, ovvero la quantità di raccolta differenziata attiva in questo momento. Una cifra che ne ha un’altra a specchio, 56,25%, pari a 858mila tonnellate che sfuggono al sistema di recupero, l’unica via in grado di garantire sicurezza ambientale, risparmio per cittadini e trasparenza.

Quel che rimane del sacchetto

Occorre partire da questa ultima cifra, quasi un milione di tonnellate di rifiuti non recuperabili, seguendo il loro percorso che termina in una discarica o in un inceneritore. Il sistema romano, come ormai è ben noto, utilizza una sorta di intermediario tecnologico per mascherare questo peccato originale. Si chiama TMB (o semplicemente TM quando utilizza sistemi meno evoluti), acronimo di Trattamento meccanico biologico.

I TMB Il passaggio attraverso gli impianti TMB è una pratica industriale divenuta necessaria dopo il 2013 quando - in applicazione delle direttive europee - lo sversamento del rifiuto indifferenziato, chiamato anche “tal quale”, nelle discariche è stato vietato definitivamente. Da allora possono entrare negli invasi solo rifiuti trattati.

In questi impianti il rifiuto viene triturato, in minima parte separato (in sostanza si riesce ad estrarre il ferro, l’alluminio e una parte del residuo umido, il più pericoloso, l’origine degli odori sgradevoli e pericolosi per la salute) e alla fine del processo si ottengono tre prodotti. Il primo è il CDR (Combustibile da rifiuti) o CSS (lo stesso prodotto con caratteristiche tecniche, quali il potere calorifico, migliori), ovvero le balle destinate ad alimentare i forni degli inceneritori. Il secondo è la FOS (Frazione organica), una sorta di compost - normalmente di cattiva qualità - derivato dall’estrazione e stabilizzazione della parte umida. Normalmente un prodotto destinato, ad esempio, al ripristino delle cave, non particolarmente amato dal mondo agricolo. Il terzo è lo scarto della lavorazione, che rappresenta in percentuale quasi la metà del prodotto entrato, destinato alle discariche, non recuperabile ulteriormente.

A Roma il gestore dei rifiuti Ama Spa - società interamente posseduta dalla Città metropolitana - possiede al momento solo due impianti, che sono in grado di trattare una minima parte dell’indifferenziato. La quota principale è gestita da operatori privati, con in testa la E. Giovi di Malagrotta, società controllata dal gruppo Cerroni.

Destinazione discarica

È in questo settore che si inseriscono i privati, che hanno sempre avuto un ruolo chiave nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani a Roma. Il gruppo Cerroni, che per decenni ha gestito la discarica romana di Malagrotta, continua a mantenere un ruolo primario, essendo a capo di una fetta importante della filiera. Oltre all’impianto TMB della E. Giovi, la holding controlla diverse discariche fuori Roma, punto finale di buona parte dei rifiuti prodotti dalla capitale da decenni.

La discarica di Borgo Montello, in provincia di Latina, ha accolto, ad esempio, migliaia di tonnellate di scarti prodotti dai TMB romani e, prima del 2013, il rifiuto indifferenziato. Oggi l’impianto è fermo e la dirigenza di Ecoambiente - società del gruppo Cerroni che gestisce da più di vent’anni una buona parte degli invasi - è sotto processo per inquinamento delle falde acquifere.

Ad Albano Laziale c’è un’altra discarica del gruppo, attualmente sotto il cappello di Ecoambiente, che ancora oggi riceve gli scarti dei TMB romani. A Viterbo sempre la holding Cerroni controlla la gestione di una discarica, ad oggi in via di esaurimento (salvo approvazione di nuove autorizzazioni).

Il crocevia dei rifiuti

Roma produce ogni anno 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti. Una quantità enorme, con una produzione media per abitante tra le più alte d’Italia, 549 chili annui pro capite. Il costo annuo di gestione sfiora il miliardo di euro (819 milioni di euro, valore della produzione di Ama spa, bilancio 2020), cifra quasi interamente coperta dai cittadini attraverso la TARI. È questo il valore del mercato della monnezza romana, un business che tradizionalmente ha attirato imprese da tutta Italia (e dall’Europa).

Gli impianti pubblici e i due TMB di Malagrotta di Cerroni non riescono a smaltire la parte indifferenziata, che rappresenta - come abbiamo visto - la fetta principale del business. Ama è dunque costretta a cercare continuamente operatori in grado di trattare i sacchetti raccolti nei cassonetti, per evitare l’emergenza. A costi spesso esorbitanti.

Roma, per gli operatori privati, è diventata una piazza tanto caotica quanto redditizia. Un crocevia dove, quasi sempre, gli affidamenti sono avvenuti direttamente, senza gara. Per l’emergenza sempre incombente, come si legge nelle delibere di Ama Spa che abbiamo consultato, ma anche per un curioso meccanismo. Vengono indette le gare, nessuno partecipa, poi, nei mesi successivi, la municipalizzata di Roma Capitale affida i diversi lotti direttamente, spiegando che nessuna azienda aveva presentato una proposta.

L’affare dell'indifferenziata

Scorrendo le determinazioni dell’amministratore unico di Ama, spiccano gli affidamenti per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, filiera che assorbe buona parte del budget annuale della società. I prezzi - stabiliti quasi sempre da atti della Regione Lazio - oscillano da 136 a 190 euro a tonnellata. Il costo serve, in molti casi, a coprire il trattamento meccanico dei TMB, punto di passaggio per poi arrivare agli inceneritori e alle discariche, come abbiamo visto. Gli operatori laziali fanno riferimento ad aziende che hanno fatto la loro fortuna con il mercato dei rifiuti di Roma: c’è, in pole position, il gruppo Cerroni con la E. Giovi, la Viterbo Ambiente e la Ecoambiente, gestore della discarica di Albano Laziale. Sono particolarmente attive, poi, la Hera Ambiente dell’Emilia Romagna, la Rida di Aprilia, dell’imprenditore Fabio Altissimi, la romana Porcarelli, la CSA della provincia di Latina, la Saf di Frosinone, per citare le più attive, la Ecosystem di Pomezia. Aziende che ricevono complessivamente affidamenti diretti senza gara per centinaia di milioni di euro ogni anno.