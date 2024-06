Non solo la nuova Ztl. Tutti i progetti di Gualtieri per una mobilità più green (VIDEO)

Green Deal europeo, sostenibilità, auto del futuro sono tra le questioni al centro della campagna elettorale per il voto di giugno in vista del rinnovo dell’Europarlamento. Ma i temi della mobilità hanno preso piede già da tempo a Roma, da quando la notizia dell’estensione della nuova fascia verde ha portato in piazza molti cittadini. Oggi, col Giubileo alle porte, la Capitale si avvia ad affrontare la sfida della nuova mobilità tra Ztl estesa alle periferie, cantieri, rinnovo dei mezzi e Zone 30.

Il contenuto è riservato agli abbonati.