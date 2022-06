Rifiuti romani, quasi mezzo miliardo ai privati senza gara. Cerroni è l'asso pigliatutto

Quasi mezzo miliardo di euro. È la cifra spesa da Ama spa con affidamenti diretti senza gara per la gestione di buona parte dell’indifferenziato romano, dal gennaio 2020 ad oggi. Quattrocento quarantatré milioni, per l’esattezza, cifra che RomaToday ha ricavato analizzando le determine attualmente pubblicate sulla sezione trasparenza della società del Comune di Roma.

Tecnicamente si chiamano "procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara", ovvero un affidamento di un servizio fatto direttamente ad una azienda, senza una competizione sul prezzo o sul qualità dell’offerta. Il codice degli appalti lo consente in alcuni casi regolamentati dal decreto legislativo 50 del 2016. Tre sono le eccezioni: quando nessuno si presenta ad una gara, quando i servizi possono essere forniti da un unico operatore (ovvero in caso di monopolio) e "per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice".

Ama Spa ha invocato la prima e la terza eccezione, in almeno cinquantasei casi che RomaToday ha potuto analizzare. Le gare, in realtà, sono state fatte, ma molto spesso nessuno si è presentato. Apparentemente la gestione dello smaltimento dei rifiuti romani sembra non interessare gli operatori del settore. Come prevede, dunque, il codice degli appalti, dopo una gara deserta Ama ha potuto affidare direttamente il servizio di trattamento dei rifiuti indifferenziati romani.

La seconda casistica è più corposa ed è stata richiamata diverse volte dalla dirigenza della società capitolina: siamo in emergenza, rischiamo di non poter gestire la quantità enorme di rifiuti indifferenziati - quasi un milione di tonnellate all’anno - e non possiamo aspettare i tempi della gara.

Il ruolo da protagonista di Manlio Cerroni

Il ruolo di asso pigliatutto lo gioca la E. Giovi, società della holding Cerroni che gestisce due TMB a Malagrotta. Tra il 2020 e il 2022 ha ricevuto affidamenti diretti senza gara per più di 200 milioni di euro. Tanto vale la fetta di mercato per il trattamento dei rifiuti indifferenziati gestiti da una delle principali società del gruppo.

Al quarto posto appare un’altra società del gruppo Cerroni, la Ecologia Viterbo, che possiede un TMB ed una discarica nella città del nord del Lazio, l'unica ancora attiva nella regione: da Ama ha avuto lavori per più di 28 milioni di euro.

Al secondo posto c’è l’altro player romano dei TMB, la società Porcarelli Gino & Co S.r.l., che gestisce un impianto nella stessa zona dei tritovagliatori di Ama a Rocca Cencia. A questo gruppo la società ambientale del Comune di Roma ha affidato servizi di trattamento dei rifiuti per più di 55 milioni di euro. Al terzo posto Hera Ambiente, la società mista dell’Emilia Romagna, che da alcuni anni si occupa del trattamento dei rifiuti romani. Sul sito di Ama risultano affidamenti alla Holding di Bologna per più di 30 milioni di euro.

Al quarto e quinto posto ci sono infine due società della provincia di Latina: la SAF, con 25 milioni di euro di affidamenti e la Rida Ambiente di Fabio Altissimi, l’imprenditore che da una decina di anni sta conquistando sempre più spazio nel mercato dei rifiuti romani, con 21 milioni di euro. Sempre senza gara.

Poca trasparenza

L’ultimo affidamento diretto è stato firmato dai dirigenti Ama lo scorso aprile. Anche in questo caso si tratta della gestione dell’indifferenziato romano. Nella determina pubblicata sul sito di Ama appare per la prima volta una società milanese, la Fenice Srl, che riceve l’incarico - sempre senza gara - per nove milioni di euro. L’affidamento non riguarda direttamente il trattamento dei rifiuti, ma l’attività di intermediazione. È il mestiere più antico nel mercato dei rifiuti, è il trait d’union tra chi produce gli scarti e le aziende che li trattano. Nella deliberazione per quanto riguarda la destinazione finale dei rifiuti si parla genericamente di Olanda, senza specificare attraverso quali impianti intermedi arriveranno gli scarti romani, o quale tipo di trattamento finale riceveranno. La determina fa riferimento a diversi allegati, ma che non sono pubblicati sul sito istituzionale di Ama. Inutile chiedere all’ufficio stampa: dopo quasi un mese nessuna risposta è arrivata. A differenza delle gare d’appalto, per gli affidamento diretti la documentazione a supporto dell’appalto non è mai stata inserita nell’area del sito istituzionale della società romana.