Dossier Monnezza capitale

Perché a Roma l'emergenza rifiuti non finisce mai

Per comprendere fino in fondo come funziona la gestione dell’immondizia bisogna risalire ai gruppi e le holding che ci sono dietro; bisogna mettere sul tavolo tutti i pro e i contro del termovalorizzatore e bisogna anche entrare nei meandri di Ama, la municipalizzata più contestata dai romani. Qui tutte le puntate dell’inchiesta di Dossier