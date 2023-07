Poca, sporca e venduta a metà prezzo. Così Ama rallenta il riciclo della carta

Ama guadagna 30 euro a tonnellata dalla carta che raccoglie e vende alle piattaforme addette al recupero, ma potrebbe ottenerne circa il doppio, se solo non pesassero in bilancio i costi, ingenti, per pulirla. Perché differenziare non è solo una buona pratica per l'ambiente, lo è anche per le casse dei Comuni e delle loro partecipate. Da una raccolta di qualità derivano meno costi di...

Il contenuto è riservato agli abbonati.