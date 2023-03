Quali sono i punti più contaminati del Tevere a Roma (VIDEO)

Il Tevere, che per oltre 30 km attraversa Roma, prima di immergersi nel Tirreno nei pressi di Fiumicino, è una risorsa millenaria della città, che sulle sue rive ha costruito le sue fortune. Eppure i suoi abitanti conoscono poco del fiume che attraversa la Capitale, tagliandola in due da nord a sud, intorno al quale negli anni sono stati sviluppati anche alcuni progetti di potabilizzazione delle acque. Nonostante l’accessibilità delle banchine sia scarsa e accidentata lungo tutto il percorso, il Tevere romano ha una sua vita nascosta. Dal parco autogestito della Magliana Tevere Sud agli orti comunitari di Largo Veratti, passando per ciclisti, canoisti e semplici appassionati, la salute del fiume passa anche attraverso l’impegno civico di centinaia di cittadini che se ne prendono cura

Il contenuto è riservato agli abbonati.