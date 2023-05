Dove si trovano nel Lazio i luoghi contaminati dai PFAS, gli inquinanti eterni

Sono chiamati inquinanti eterni per la loro capacità di resistenza nell’ambiente, presenti in tantissimi oggetti di uso quotidiano, padelle antiaderenti, tappeti, carta utilizzata per gli imballaggi e tanto altro. E, secondo una recente ricerca inchiesta giornalistica, Forever Pollution, condotta da 17 partner europei e guidata da Le Monde, anche il Lazio non ne sarebbe immune. Stando ai dati...

Il contenuto è riservato agli abbonati.