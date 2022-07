Dossier Emergenza incendi

Roma brucia, è solo colpa di Nerone?

Maxi incendi con immagini di una Roma in pasto a fumo e fiamme. Il mantra "è stata la mano dell'uomo" non racconta però come sia stato possibile che eventi ordinari diventassero fuori controllo. Idranti fuori uso, scarsa manutenzione del verde, organico dei vigili del fuoco ridotto all'osso: storia di un'emergenza, l'ennesima, che si poteva evitare