Da 14 anni Roma est sogna il suo parco lineaRE: storia di un progetto finito in discarica

La discarica più grande d'Europa sorge su una delle aree destinate a diventare parte del progetto 'Parco LineaRE'. Non solo, l'area a ridosso della via Collatina vecchia, è una delle zone maggiormente interessate dal progetto. Nononstante il progetto in questione risalga a quattordici anni fa, nessun iter di realizzazione è stato avviato fino ad ora, tra la rabbia e il malcontento delle associazioni e del comitato creato ad hoc che vede nell'opera una soluzione alla salvaguardia ambientale e alla interconnessione tra quartieri e municipi anche in vista dei futuri eventi che vedono Roma protagonista.

Il contenuto è riservato agli abbonati.