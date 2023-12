Dossier No skipass

C'era una volta la neve. Se il cambiamento climatico accorcia la stagione sciistica del Lazio

Fino a 3,5 gradi in più in cinquanta anni. I gestori puntano su quella rtificiale, ma non basterà. Quale futuro per Terminillo, Campocatino, Monte Livata e le altre montagne degli sciatori romani?