I costi ambientali nascosti del monopattino con cui andate a lavoro

A Roma sono rimasti solo Lime, Dott e Bird: quattro operatori di sette sono stati spazzati via dall’ultimo bando della giunta Gualtieri. I mezzi sono stati ridotti da 14mila a 9mila nonostante l’utilizzo dei monopattini in sharing sia in continuo aumento. L’anno scorso il Rapporto sulla sharing mobility dell’omonimo Osservatorio nazionale aveva rilevato una crescita dell’83% con 1...

