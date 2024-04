Dossier Romani di serie B

Milioni nel cassetto, niente bus e piazze. Vi porto nel “ghetto” dimenticato dal Comune

Le opere del bando periferie di sei anni fa, a Roma ovest, non sono mai arrivate. In stallo anche un maxi piano di rigenerazione urbana lanciato nel 2014. Ecco come il Campidoglio ha sprecato fondi e risorse che potevano risollevare il quadrante