Dossier No waste

Anche il centro soffre la fame. La mappa della precarietà alimentare di Roma

Le storie di chi ha bisogno di aiuto per mangiare, i dati su dove si chiede e si spreca più cibo in città. All’Esquilino, con la redistribuzione dell'invenduto, se ne salvano oltre 40 tonnellate l’anno: perché non allargare l’esperimento a tutti i mercati rionali?