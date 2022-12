Consegne inquinate, quei furgoni della logistica che avvelenano Roma e sfruttano i lavoratori

I cancelli dei depositi si aprono in continuazione. Escono tre, quattro furgoni al minuto, alcuni brandizzati, altri no. Sono le nove del mattino e il traffico in uscita dalle sedi delle principali compagnie di logistica in zona La Rustica, periferia Est della Capitale, è intensissimo. Con il Natale alle porte, infatti, gli ordini raddoppiano, così come il lavoro dei corrieri. Le conseguenze sono ben visibili in quest’area che ospita alcune delle filiali cittadine di marchi come Fedex, DHL, GLS, Amazon.

Percorrere via di Salone, via Affile, via di Corcolle e altre strade limitrofe è una gara a ostacoli. Il passaggio continuo di mezzi pesanti - in zona ci sono anche depositi di Tir di grosse dimensioni - ha distrutto la carreggiata e l’asfalto è un colabrodo tappezzato di voragini. I driver le schivano per imboccare il percorso che li condurrà nell’area di consegna. Migliaia di mezzi che si sparpagliano per la città, portando nelle nostre case lettere, regali, pacchi di svariate dimensioni. Ma con quale impatto sulla circolazione stradale e sull’ambiente?

Il piano della Capitale

Il Comune di Roma, per iniziativa del suo assessore alla Mobilità Eugenio Patané, sta lavorando all’emanazione di un piano per la logistica delle merci da approvare entro la fine dell’anno - secondo le promesse di pochi mesi fa. Il progetto prevede la creazione di micro hub da 300/400 mq circa e di hub logistici più importanti fino a 15 mila mq. Secondo l’idea dell’amministrazione, nei micro-hub i furgoni potranno scaricare le merci su mezzi più piccoli ed ecologici, diretti al centro storico. Il progetto prevede un sistema di accreditamento per i veicoli ecologici; un sistema di sconti o premialità sui costi del permesso Ztl Vam, la revisione delle regole di accesso alla Ztl e la razionalizzazione degli stalli destinati a carico e scarico delle merci. Un’iniziativa necessaria per regolamentare una situazione attualmente piuttosto caotica. Secondo i dati dell’Agenzia per la Mobilità gli ingressi in ZTL di furgoni per operazioni di carico e scarico merci sarebbero 128mila al giorno (l’88% a diesel, tantissimi ancora Euro 3 o Euro 4), 248mila quelli in ZTL Vam, un’area più ampia, più o meno coincidente con l’anello ferroviario. Numeri che, a detta dell’assessore Patané, sono destinati a raddoppiare nei prossimi anni. Ecco perché urge una regolamentazione.

La proposta di un piano per la logistica ha trovato l’interlocuzione e il parziale favore degli operatori della logistica. “I mini hub sono una soluzione cui pensiamo da tempo” dice Marzia Picciano, Public Affairs Manager di UPS, corriere specializzato in spedizioni internazionali. “Si tratta di un percorso sempre interno all’azienda le cui spedizioni arrivano in un punto di smistamento dove cambia il mezzo di trasporto: un’idea che già avevamo considerato per aree della città dove spostarsi è più complesso, come la zona del Tridente e via dei Condotti”, sostiene Picciano.

“Un altro discorso sono i centri di distribuzione urbana, dove le varie aziende dovrebbero lasciare pacchi e scatole che non verrebbero più consegnati nel luogo di residenza. Per noi si tratterebbe di spezzare la nostra catena logistica che è la base del nostro successo”. Essendo UPS un corriere che effettua spedizioni integrate con il traffico aereo, molto più appannaggio di aziende e negozi che di privati cittadini, l’idea di un magazzino condiviso dove lasciare la merce non convince i vertici della multinazionale americana. Discorso che potrebbe essere diverso per aziende di trasporto più piccole, che potrebbero abbattere i costi condividendo pratiche maggiormente rispettose dell’ambiente nell’ultimo miglio di consegna.

La proprietà dei mezzi

Le soluzioni per ridurre l’inquinamento da logistica ci sono ma non sono ancora condivise. Gli accessi cui fa riferimento l’Agenzia per la Mobilità prendono in considerazione ingressi di ogni tipologia di furgone. Nel centro di Roma hanno sede tanti uffici, ministeri, negozi che tutti i giorni ricevono spedizioni o necessitano di ricambi. L’impatto reale dei corrieri su emissioni e inquinamento è di difficile stima. Neppure le società che ne organizzano le spedizioni hanno reale contezza dei mezzi che ogni giorno escono dai loro magazzini. O, quantomeno, non vogliono comunicare le cifre. “Ci appoggiamo a fornitori esterni, in appalto, non possiamo dare dati sulla flotta” rispondono gli uffici stampa, a richiesta sulla composizione del parco mezzi.

Le aziende infatti non hanno furgoni di proprietà ma li affittano da altre società che a loro volta li noleggiano dai grossi consorzi. Da Amazon a GLS, passando per SDA e TNT, tutte le società prevedono, in caso di danno, il pagamento di una franchigia che, solitamente, va dai 250 ai 500 euro. “Succede che le aziende detraggono la franchigia dagli stipendi e poi non riparano il danno e continuano a far girare i mezzi, se non è necessario il fermo del mezzo”, spiega Massimo Pedretti, delegato USB nel settore logistica. “Questo fino a quando io azienda riporto il furgone al fornitore che mi fa il conto dei danni. Se io vado a pagare 1000 euro per i danni riportati dal furgone, ma nel mentre l’ho utilizzato e, con un abile gioco che sanno fare tutti, mi sono fatto pagare di volta in volta 500 euro per ogni graffio fatto dal singolo operatore che ha preso il furgone alla fine ci faccio pure profitto, sulle spalle del lavoratore”, conclude Pedretti.

Insomma, le multinazionali della logistica demandano il servizio a società che prendono in appalto il trasporto delle merci mettendo a disposizione mezzi e forza lavoro, in un sistema in cui ecologia e sicurezza finiscono spesso per essere trascurate. “L’ordine dalle sedi centrali è quello di uscire ed effettuare le consegne, non importa come” dice ancora Pedretti. Non stupisce allora che le società appaltanti facciano ampio ricorso a furgoni obsoleti, soprattutto nei momenti di picco della domanda, e che gli investimenti in transizione ecologica siano ancora piuttosto scarsi. “Nella settimana del Black Friday, triplicano i furgoni in giro per le città”, racconta il delegato USB, “abbiamo iniziato a vedere i classici furgoni bianchi senza logo. Ne ho visti alcuni qua sotto che guidavo io quando lavoravo per SDA nel 2013 e avevano già 500mila km, si tratta di una vera bomba ecologica”.

Fine turno mai

“Noi chiediamo l’internalizzazione” dice Roberto, autista dipendente di una società che lavora proprio con SDA, storico corriere espresso, parte del gruppo Poste Italiane dal 1998, con una flotta che a Roma è composta di soli motori Diesel. “La logica dell’appalto porta a dover far guadagnare tutti, la società che prende la commissione, quella che dà a noleggio i furgoni ed è per questo che veniamo sovraccaricati di consegne”, prosegue il corriere che spiega poi il meccanismo di profitto dietro il riempimento dei cabinati. “In media”, stima Roberto, “bastano novanta consegne perché l’uscita di un furgone superi la tariffa di noleggio, il carburante e il costo del lavoro ma qua, in alcuni periodi, si sono ampiamente superate le 150 al giorno”. Più si consegna, più la torta è ricca per chi svolge il servizio in appalto.

“Noi facciamo dalle 100 alle 160 consegne al giorno, a seconda dei periodi”, dice Andrea Todisco, delegato Cgil che lavora per BRT, la vecchia Bartolini, acquistata nel 2016 dai francesi di La Poste. Un’operazione che ha senza dubbio reso migliori le condizioni contrattuali dei lavoratori delle società appaltanti, comunque non dipendenti di BRT. La specializzazione dell’azienda è il settore commerciale con spedizioni spesso di dimensioni maggiori rispetto a quelle dei corrieri di SDA. “Il problema sono i ricatti e le pratiche di mobbing, messi in atto dalle aziende nei confronti di lavoratori che magari si oppongono a trasportare pesi che superano i 30 chili, come previsto dalle fasce massime di peso sollevabile stabilite con il decreto legge 80/08: non in tutti i magazzini ma ancora in alcuni resistono queste dinamiche”, spiega Todisco. In questi casi capita spesso che il corriere venga spostato in una zona diversa, molto più lontana, da quella abitualmente battuta.

Buste paga e padroncini

Tra le tante aziende del settore, BRT è quella che ha negli anni maggiormente aumentato retribuzione e garanzie dei propri lavoratori. Lo stipendio medio si aggira intorno ai 2mila euro, anche grazie al riconoscimento di un pagamento giornaliero delle trasferte da 25 euro al giorno. Un forfettario che compensa una serie di benefit finora assenti e contribuisce a una discreta maggiorazione del salario, rispetto alle concorrenti. A fronte comunque di 44 ore settimanali, con turni elastici fino a 12 ore, tra guida e scarico merci. GLS, per lo stesso monte orario, propone una paga più bassa (1600/1700 euro) anche a causa di un riconoscimento di indennità di trasferta sensibilmente più basso, 10 euro al giorno. Meno capillare sul territorio, con un numero di furgoni inferiore a quelli messi in campo ogni giorno da BRT, GLS carica ognuno dei suoi corrieri con 150/180 consegne, con picchi di 200.

Ai padroncini ho sempre detto che non ne vale la pena: pochi euro in più a fronte dell'annullamento di tutto il welfare Andrea Todisco, driver BRT e sindacalista CGIL

Infine, resiste ancora in alcune delle aziende che offrono il servizio di trasporto su gomma la figura del padroncino. Si tratta spesso lavoratori che formano delle cooperative, composte da una persona, in realtà liberi professionisti della logistica. Autotrasportatori che decidono di acquistare un mezzo e metterlo a disposizione dell’azienda che ha vinto l’appalto di una grande compagnia. A fronte di pagamenti più alti, i padroncini sono dei veri e propri freelance della consegna e di fatto, spesso, sono ancora sottoposti a forme di cottimo. Ci sono anche i finti padroncini, lavoratori che guadagnano in base al numero di consegne che fanno con il rischio di impresa scaricato tutto sul lavoratore.

“Conosco persone che nel mese di ottobre, quando gli viene pagato agosto, hanno la busta paga di poche centinaia di euro a fronte di spese comunque da affrontare”, dice Todisco che lavora alla BRT, azienda dove questa figura resiste più che altrove. “Spesso questi, che hanno un’anzianità di 15, 20 anni, girano con mezzo scassati, vecchi, quelli che si sono acquistati con il loro lavoro nel corso degli anni, come fai a dire loro che devono comprarsi un mezzo ecologico?”, si domanda il sindacalista. La risposta, probabilmente, la può dare solo l’amministrazione, stabilendo regole più stringenti per la circolazione dei mezzi impiegati nella logistica.