Dossier Monnezza capitale

Gli inceneritori alla romana

La termovalorizzazione dei rifiuti non è una novità nel Lazio. In passato i tentativi sono stati tanti, tutti finiti male. A Colleferro l'inceneritore Ama è diventato archeologia industriale. Mentre da Malagrotta Cerroni continua a proporre la sua tecnologia sperimentale. In apparenza molto green, peccato che non funzioni