Chi ha paura del granchio blu? Invasione nel Lazio, la soluzione è venderlo, mangiarlo e farci la bioplastica

“Questi vengono dalla Grecia, 10 euro al chilo” dice un pescivendolo del Bangladesh al mercato Esquilino, indicando dei granchi dalle grosse chele azzurre. Sono i crostacei che, dopo aver conquistato in pochi anni i mari del Mediterraneo - compreso il litorale laziale - hanno invaso le pescherie e guadagnato un posto a tavola nella tradizione culinaria del paese. Ma non abbastanza per...

Il contenuto è riservato agli abbonati.