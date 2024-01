Bomba ecologica all'ombra dei Parioli. Dentro la discarica abusiva che Comune e Regione stanno ignorando

Il bagno chimico ormai in disuso e ricoperto di fango rovesciato in terra, posto quasi a voler sbarrare (invano) l’ingresso. Fino a tre anni fa questo terreno ospitava un campo rom, oggi è una mega discarica abusiva all’ombra dei Parioli. Una bomba ecologica a ridosso della tangenziale, con gli enormi cumuli di rifiuti che si estendono sino agli argini del Tevere dove buste, solventi, parti di vecchi elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, insieme ai copertoni, sono sempre più in bilico sull’acqua. Ad un passo dal cadere, ed inquinare, il ‘biondo’.

