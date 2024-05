Così erosione e ripascimenti stanno cambiando il volto di Ostia

Proiezioni della Nasa indicano che, entro fine secolo, il livello del mare lungo le coste italiane potrebbe alzarsi fino a 80 centimetri. Dagli anni Novanta, intanto, è già salito di 25. Basta camminare a Ostia per accorgersi che qualcosa sta cambiando e che molte spiagge, un tempo ampie, oggi non sono che uno striminzito lembo di terra. Ma siamo certi che le cause dipendano esclusivamente dall’innalzamento dei mari? Dossier ha voluto saperne di più per capire quale sarà il futuro dei 18 chilometri della costa romana.

Il contenuto è riservato agli abbonati.