Dossier Lutto impossibile

Attese eterne per cremare i propri cari a Roma. E Ama invita le famiglie a farlo fuori città

Tempi lunghi per lavorare le pratiche legate alla tumulazione delle urne cinerarie. Il personale impiegato presso l’ufficio cimiteri non basta. Tre le gare in corso per reclutare nuove risorse. Federcofit: “Servizio carente. Famiglie costrette a rivolgersi altrove”