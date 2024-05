Dossier Lavori in corso

Centinaia di appartamenti in arrivo. Così il cemento si prende anche Roma ovest

Cantieri su cantieri nel raggio di pochi chilometri. Ma servono strade, parchi, scuole, luoghi di aggregazione per i nuovi abitanti in arrivo. E un maggior controllo dell'amministrazione sulle opere a scomputo in capo ai costruttori