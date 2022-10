Le scorie nucleari italiane potrebbero finire a 60 km da Roma

Un pick-up verde militare si ferma in mezzo ai campi di Corchiano, nel viterbese: “Se mi offrissero dei soldi per andarmene? Preferisco coltivare. Non me ne vado da casa mia”, dice Rodolfo Ridolfi mentre chiude la portiera. È il presidente del comitato per la salvaguardia del territorio di Corchiano e della Tuscia. In mezzo a queste distese di ulivi, viti e noccioli, Sogin (la società pubblica che si occupa dello smantellamento del nucleare italiano) ha individuato due delle aree idonee a costruire il deposito nazionale di scorie nucleari.

ABBONATI A DOSSIER PER LEGGERE IL RESTO DELL'ARTICOLO

Hai una segnalazione da fare al team Dossier? Vuoi denunciare una situazione poco trasparente? Scrivilo a dossier@romatoday.it

Il contenuto è riservato agli abbonati.