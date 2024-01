Dossier Luci spente

Perché le comunità energetiche sono ancora in standby

Dalle 15 di Roma alle 43 sparse per il Lazio. Decine di “Cer” attendono il via libera all’allaccio ad alta e media tensione e i decreti attuativi che stabiliranno modalità di rimborso, bonus e finanziamenti. Zanchini: “Le piccole comunità sperimentali sono state abbandonate. Siamo tutti fermi in attesa di capire cosa fare”