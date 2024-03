Il Lazio ha le case più inquinanti d'Italia. Chi pagherà la transizione imposta dall'Europa?

Secondo l’elaborazione di Italy for Climate, fondazione per lo sviluppo sostenibile, su dati Enea-SIAPE, la regione fa meglio solo di Calabria e Liguria tra le diciotto regioni che hanno raccolto le certificazioni relative alle classi energetiche (Campania e Sardegna non sono classificate). Il Lazio ha il 5,6% delle case in classe A alla fine del 2023, il 10% tra A e B, mentre due abitazioni su tre ricadono nelle classi più basse, la F e la G.

Il contenuto è riservato agli abbonati.