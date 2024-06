Circeo bello, ma non per tutti. Scogliere off limits tra interessi immobiliari e rivendicazioni "feudali"

Sul promontorio del Circeo, il mare è per pochi. Nella celebre località costiera a sud di Roma, infatti, il libero accesso alle scogliere e alle bellezze del territorio è minacciato dall’incuria, da presunte eredità feudali e dagli interessi di consorzi immobiliari privati, che da quasi quarant’anni rivendicano la proprietà di una strada ottocentesca, l’unica via d’ingresso per un terzo del promontorio. Un’associazione di cittadini si batte perché la via resti al servizio della comunità, e il Parco nazionale del Circeo non si trasformi in un enorme giardino privato.

Il contenuto è riservato agli abbonati.