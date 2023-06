Dossier Mobilità (in)sostenibile

Obiettivo impatto zero entro il 2030. A Roma ancora troppe auto, emissioni e morti da smog

Mentre in città si discute sulle proroghe alla fascia verde un rapporto segnala come la Capitale sia ancora lontana dal raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'UE. Tante le macchine, 644 per mille abitanti, insufficienti le piste ciclabili e il numero di mezzi in condivisione disponibili. E per inquinamento si continua a morire