Il 5g potrebbe triplicare le radiazioni. Ma il Comune non sa ancora come difendere la salute dei romani

Non più 6 v/m (volt/metro), ma 15. Dallo scorso 29 aprile è in vigore la norma che innalza i livelli dei limiti elettromagnetici delle antenne per i telefonini, conseguenza della legge sulla Concorrenza del governo Meloni. Una mossa principalmente voluta per consentire lo sviluppo del 5g, nuovo sistema di trasmissione dei dati via etere, con le nuove antenne che si andranno a sommare a quelle già esistenti.

Il contenuto è riservato agli abbonati.