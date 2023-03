Dossier Monnezza capitale

Cos’è “Riciclo totale”, l'alternativa al termovalorizzatore ignorata da Gualtieri

Dai gassificatori agli impianti mobili: ci sono una serie di tecnologie che in Europa stanno portando ad ottimi risultati con minore impatto ambientale. Ma il sindaco di Roma e commissario straordinario per i rifiuti le ha prese in considerazione? Parlano gli esperti