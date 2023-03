Così la Regione illude i giovani agricoltori

La retorica del ritorno dei giovani all’agricoltura non trova conferma nei dati raccolti negli ultimi anni da Istat e da Crea (il consiglio per la ricerca in agricoltura). Solo il 2,4% delle aziende agricole in Italia ha un capo di azienda con meno di 30 anni, l’11,5% tra i 30 e i 45. Incentivi e recenti politiche regionali non sono dunque bastati a mettere in atto un ricambio generazionale difficile ma importantissimo.

