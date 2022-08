Dossier BENI COMUNI

A Roma l'acqua costa il doppio rispetto a Milano e il prezzo crescerà ancora. Ecco perché

Il costo del sistema idrico nella capitale è aumentato esponenzialmente dal 2003 in poi, anno di affidamento ad Acea. Il referendum del 2011 aveva tolto il profitto sull'acqua, ma quel voto è stato tradito riscrivendo la formula per calcolare la tariffa. I profitti della società romana quotata in borsa salgono alle stelle