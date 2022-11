Visite culturali gratuiti al Verano: oltre 1200 partecipanti

Oltre 1200 partecipanti ai trentadue appuntamenti articolati in otto giornate. Sono questi i numeri delle visite guidate gratuite, organizzate da Roma Capitale, dall’assessorato all’Ambiente e da Ama presso il cimitero monumentale. “Il successo delle iniziative culturali al Verano conferma la bontà del lavoro che stiamo facendo con Ama” ha commentato Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e AMA al Verano. Gli appuntamenti si sono svolti dal 13 ottobre al 13 novembre.

Visite guidate a tema su arte, storia, cinema, e letteratura con tre eventi speciali dedicati all’ideatore dell’Estate Romana Renato Nicolini (1975 – 2012) a 10 anni dalla scomparsa, a Vittorio Gassman (1922 -2000) e Le Audaci. Storie di donne uniche dalla Repubblica Romana alla Repubblica Italiana, itinerario che è stato arricchito dalla partecipazione dell’Accademia Nazionale di Danza. Partecipati anche i concerti gratuiti al Quadriportico: la Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale ha dedicato un omaggio al maestro Ennio Morricone. Considerata la partecipazione, le visite guidate sono state aperte anche ai partecipanti rimasti in lista d’attesa. Nel pomeriggio di sabato una passeggiata nel verde ideata per la prima volta e curata da agronomi del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, che ha consentito a decine di romani di conoscere le specie botaniche più importanti e secolari. All’evento conclusivo di domenica, le allieve dell’Accademia Nazionale di Danza si esibiscono in performance che raccontano la storia delle Audaci.

“Quest’anno, come Assessorato, abbiamo voluto contribuire al già ricco programma con un'assoluta novità che ha riscosso un grande successo di partecipazione: un trekking botanico all'interno del cimitero storico monumentale di Roma, che grazie alle guide del nostro Servizio Giardini è stato studiato per far conoscere al pubblico il patrimonio arboreo di pregio e raro del Verano” ha aggiunto Alfonsi. Ha spiegato: “È un ulteriore tassello del lavoro di riqualificazione dei cimiteri della Capitale, che con interventi sulle strutture, la cura del verde e l'efficientamento dei servizi punta a rendere i cimiteri luoghi accoglienti nella loro funzione di culto e, come nel caso del Verano, a valorizzare gli aspetti paesaggistici, storici e culturali”.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle del presidente di Ama Daniele Pace: “E’ importante che un sempre crescente numero di cittadini possa conoscere e apprezzare anche aspetti di pregio di un vero museo a cielo aperto quale è il Verano – sottolinea il Presidente di AMA Daniele Pace –. Il turismo cimiteriale è un fenomeno affermato da tempo nelle grandi capitali europee come Parigi e Londra e che si sta consolidando anche a Roma. Come ulteriore contributo in questo senso, lo scorso 2 novembre, AMA ha inaugurato la guida Cinema, Teatro, Musica e Spettacolo italiano al Verano di Roma sull’app ARTOUR dell’ASCE, l’associazione dei cimiteri storico-monumentali d’Europa”.