Il “terremoto” Travis Scott come gli U2: quando anche Bono fece tremare Roma

E’ stato uno show incredibile, tra i più spettacolari che la città ricordi ma il “terremoto rock” di Travis Scott - che nei giorni scorsi è finito anche sulle pagine del New York Times - a Roma fa ancora discutere. I sessantamila del Circo Massimo, infiammati dalla performance del rapper texano che ha avuto come ospite uno scatenato Kanye West, hanno fatto letteralmente tremare Roma.

Travis Scott il "terremoto" fa tremare Roma

Talmente tanto che sono stati in molti a pensare che si trattasse di un vero e proprio sisma. Da qui la polemica, la minaccia dello stop agli eventi al Circo Massimo da parte della direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, e il colloquio cordiale tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Per i prossimi eventi, a cominciare dall’atteso concerto di Max Pezzali, bisognerà prestare più attenzione: controlli stringenti, rispetto ligio delle prescrizioni che vengono messe nero su bianco dal Parco archeologico in sede di autorizzazione. Pena sanzioni salate.

Quando gli U2 fecero scoppiare i vetri al Flaminio

Ma Travis Scott non è stato il primo, e forse non sarà nemmeno l’ultimo, terremoto musicale a Roma. In tanti dopo quanto accaduto al Circo Massimo durante lo show del rapper hanno ripensato all’indimenticabile concerto degli U2 allo Stadio Flaminio. Location certo non monumentale. Era il 27 maggio 1987 e 45mila persone invasero l’impianto che oggi giace dismesso. L’impianto da 100mila watt e migliaia di fan scatenati sulle note rock del gruppo irlandese provocarono talmente tante vibrazioni che i residenti delle palazzine limitrofe al Flaminio si allarmarono pensando ad un terremoto. In quella notte, di magia per i fan degli U2 e per la band stessa, si registrarono addirittura vetri rotti e crepe. Non mancarono nemmeno le polemiche del giorno dopo. Proprio come oggi. Ma in una Roma ormai sempre più Capitale della musica, con tanti artisti internazionali ad esibirsi in città e i Coldplay a registrare il tutto pieno per le quattro date nel 2024, “the show must go on”.