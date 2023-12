Trecento soci dei centri anziani di Roma ospiti al Teatro dell'Opera

Al Teatro dell’Opera di Roma sono stati presenti circa 300 soci dei Centri Anziani di Roma Capitale che hanno assistito al concerto organizzato in occasione del Centenario della nascita di Maria Callas.

La maggior parte dei soci presenti al Teatro dell'Opera per l'iniziativa, erano provenienti dai centri che hanno partecipato al premio di poesia Gli Anni Inversi.

“Vogliamo coinvolgere i cittadini, aprire le istituzioni alla città, dare l’opportunità a tutti di vivere l’arta, la cultura, la bellezza di Roma. Un grande impegno per l'arte e la cultura che per questa Presidenza restano gli strumenti imprescindibili per la crescita delle persone” – ha commentato Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina.