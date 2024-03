"Il festival Rock in Roma rimarrà a Capannelle". L'organizzazione smentisce il trasloco a Fiumicino

Il Rock in Roma non traslocherà a Fiumicino. Il grande festival estivo in programma dal 14 giugno al 27 luglio, rimarrà a Capannelle. A confermarlo sono gli organizzatori dell’evento, smentendo l’ipotesi di un possibile trasloco fuori dalla Capitale, circolata nei giorni scorsi.

“Il Rock in Roma sarà a Capannelle”

Gli organizzatori del Rock in Roma, in merito al possibile trasferimento della manifestazione, sottolineano che “non è previsto nessuno spostamento dall’Ippodromo delle Capannelle. Tra poche settimane si svolgerà la conferenza stampa in Campidoglio con il sindaco Roberto Gualtieri e con l’assessore Alessandro Onorato per annunciare il cartellone dell’edizione 2024. Qualsiasi notizia di trasferimento di Rock in Roma in altre città e in altri luoghi è priva di fondamento”. Dal Comune di Fiumicino fanno sapere che, nei giorni scorsi, c’erano però stati dei “contatti informali” per valutare uno spostamento della manifestazione, ma che l’ipotesi è poi stata accantonata. Anche quest’anno, dunque, il Rock in Roma, tornato nel 2022 dopo due anni di stop a causa del Covid, si svolgerà nell’ormai storica location dell’Ippodromo delle Capannelle. La manifestazione è una delle più attese dell’estate e per quest’anno è stata confermata la presenza, tra gli altri artisti, di Gemitaiz, Club Dogo, Gabry Ponte, Calcutta e Geolier. Lo spostamento da Roma avrebbe rappresentato un evidente impoverimento dell’offerta di grandi appuntamenti estivi della Capitale.

Capannelle: atteso il bando per la nuova concessione

Nei giorni scorsi, intanto, è arrivata la notizia che, entro aprile, dovrebbe essere pubblicato il bando per la nuova concessione dell’Ippodromo delle Capannelle, l’impianto più importante per l’ippica nazionale. In commissione sport i dirigenti della società che gestisce l’ippodromo si sono confrontati con gli uffici ed i consiglieri capitolini. “Sono arrivate notizie rassicuranti per tutti i lavoratori, sia quelli alle dirette dipendenze del concessionario sia quelli dell’indotto che almeno per quest’anno, e cioè fino al 31 dicembre, non rischiano di perdere il proprio impiego” ha commentato a margine dell’incontro il presidente della commissione sport Nando Bonessio.