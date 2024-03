Montesacro perde un po' della sua storia. Il concerto per Rino Gaetano cambia location

Montesacro deve rinunciare al tradizionale Rino Gaetano Day, almeno per quest’anno. Il concerto dedicato all’amato cantautore cambia location. Il 2 giugno l’appuntamento non sarà al parco Talenti, che aveva sostituito l’ormai inadeguata Piazza Sempione, ma le luci del palco si accenderanno alla Città dell’Altra Economia. Le note di Rino Gaetano risuoneranno a Testaccio e non nel quartiere dove l’artista ha vissuto fino alla prematura scomparsa.

Il Rino Gaetano Day lascia Montesacro

Una decisione presa dalla famiglia e dalla Rino Gaetano Band, il gruppo che con il nipote Alessandro Gaetano da venticinque anni è il tributo ufficiale al cantautore, che in parte ha spiazzato municipio e gli organizzatori dell’estate al Parco Talenti.

“Noi come tutti gli anni abbiamo messo a disposizione lo spazio, ma la band ha fatto una scelta diversa. Legittima e che rispettiamo” ha commentato ai microfoni di RomaToday Steeve Illiano del Sessantotto Village, la realtà che ha vinto il bando per organizzare eventi culturali e di intrattenimento a Parco Talenti. “Dopo due anni di collaborazione si interrompe il nostro rapporto lavorativo con la famiglia Gaetano. Il Sessantotto Village ringrazia sentitamente Anna, Alessandro e Miranda per gli splendidi due anni passati insieme” ha fatto sapere il Sessantotto Village.

Il concerto del 2 giugno per Rino Gaetano

Nell’area verde di via Corrado Alvaro ci sarà comunque un tributo a Rino Gaetano. Mancano solo i dettagli ma il 2 giugno nel parco di Montesacro prenderà il via l’Ennefestival, una dieci giorni di musica, eventi culturali e sociali, sport, solidarietà e beneficenza. Sul palco probabilmente la tribute band dei Rinominati per dar vita al concerto, parallelo a quello di Testaccio, in memoria di Rino Gaetano a 43 anni dalla sua scomparsa. Nel corso della giornata spazio anche ed emergenti e giovani promesse della musica italiana. “L’obiettivo - sottolinea Illiano - è quello di far conoscere e apprezzare Rino a tutti i ragazzi, alle nuove generazioni”.

“Quel che è certo è che anche Montesacro avrà la sua serata in ricordo di Rino Gaetano. Ci sarà un derby musicale” sdrammatizza il minisindaco Paolo Marchionne. “Dispiace che la famiglia abbia preso questa decisione che comunque rispettiamo. Ci auguriamo che anche nella nuova location si mantenga la gratuità dell’evento” è l’auspicio dell’assessore alla Cultura del Municipio III, Luca Blasi. Nei giorni scorsi i primi rumors avevano fatto temere che a Testaccio potesse tenersi un concerto con biglietto a pagamento, ma l’evento pubblicato dalla Rino Gaetano Band parla di “ingresso libero”. “Ad ogni modo il nostro municipio - assicura Blasi - canterà fortemente quelle splendide canzoni”

“Così Montesacro perde la sua recente storia”

“Montesacro e il Municipio III perdono un po’ della loro recente storia. Dal 2011 il municipio ha istituito, in collaborazione con la Band di Alessandro Gaetano, l'evento musicale, da tutti apprezzato come apprezzato è Rino Gaetano e la sua musica. Uno fra i pochi eventi culturali che in quegli anni, in cui la voce per i fondi alla cultura nel bilancio municipale era veramente esigua, ha riportato il piacere di eventi culturali gratuiti in una zona periferica della città” ha scritto in una nota Federica Rampini, membro della commissione cultura del Municipio Roma III. “Dispiace oltretutto perché Rino Gaetano è nato e cresciuto proprio nel nostro territorio, diventando col tempo icona musicale non solo per la città di Roma ma di tutto il paese. Difficile comprenderne le motivazioni per cui questo evento dedicato ad un cantautore tanto caro ai cittadini di Montesacro, che già durante la precedente gestione aveva avuto difficoltà, non sia riuscito a rimanere nella programmazione della nostra amministrazione e abbia trovato casa altrove. Mi piacerebbe - l’auspicio della consigliera dem - che la commissione cultura avviasse un percorso affinché la manifestazione già dal prossimo anno possa tornare a far parte delle nostre iniziative e che i fondi cultura fossero finalmente destinati ad iniziative culturali con il maggior consenso dell'aula ma soprattutto il piacere della cittadinanza, proprio come successo dal 2 giugno del 2011 grazie al concerto per Rino Gaetano”.