'Prossima fermata Roma', la campagna promozionale a Parigi, Madrid e Berilino

Immagini dei luoghi simbolo di Roma saranno affisse nelle stazioni delle metropolitane di altre capitali europee: Parigi, Madrid e Berlino. L'obiettivo è favorire il turismo a Roma. L'iniziativa, promossa dall'assessorato al turismo capitolino, si inserisce all'interno della campagna promozionale 'Prossima fermata Roma'. L'iniziativa, già sperimentata in 15 città italiane (Milano, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Bergamo, Brescia, Como, Venezia, Bari, Salerno, Napoli, Perugia, Ancona, Parma), travalica i confini e raggiunge 400 fermate delle metro tedesche, francesi e spagnole.

La campagna, sviluppata attraverso il circuito IGPDecaux, che possiede l’esclusiva per affissione sulla maggior parte degli impianti dinamici e fissi afferenti al trasporto pubblico urbano nelle maggiori città italiane, è stata studiata analizzando su Google Analytics le nuove abitudini degli Italiani. E' indirizzata a chi non ha mai visto la Capitale, a chi l’ha già visitata ma ha nostalgia di andarci di nuovo, a chi non aveva ancora pensato di prenotare un viaggio, agli italiani abituati a fare weekend in capitali europee ancora difficilmente raggiungibili, a coloro che amano l’arte, la storia e l’outdoor. Su 'Prossima fermata Roma', lanciata nelle città italiane a maggio, Virginia Raggi aveva commentato: "Roma deve tornare la regina del turismo nazionale e internazionale. Per questo puntiamo sulla promozione della sua immagine, lanciando campagne finalizzate ad attirare flussi di visitatori sia dall’Italia che dall’Estero.

"L'autunno è un periodo ideale per scoprire le Città d'Arte, soprattutto in questo momento di ripresa dei viaggi dopo il lungo stop dei mesi passati. Questa campagna diffusa in Europa fa seguito a quella che abbiamo portato avanti sui mezzi pubblici di 15 città italiane, per far ripartire il turismo e restituire ossigeno alla filiera" ha detto Veronica Tasciotti, assessora al Turismo e allo Sport di Roma Capitale presentando l'iniziativa sul profilo istituzionale Facebook.