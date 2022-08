Dal mare a Castel Sant'Angelo, il giovane profugo dell'artista Jago "colpisce" ancora

Un giovane profugo sdraiato a terra, nel mezzo del ponte di Castel Sant'Angelo. Turisti e romani nelle ultime ore si sono imbattuti in una particolare scultura nel pieno centro della città, opera dell'artista frusinate Jacopo Cardillo, in arte Jago, uno dei più conosciuti e apprezzati scultori della scena mondiale.

La figura, rannicchiata, raffigura una delle migliaia di persone che ogni giorno si mettono in viaggio per fuggire alla guerra, alla siccità e alle persecuzioni, subendo ogni genere di umiliazione nel corso della tratta. E infatti l'opera si chiama "sono pronto al flagello" (In Flagella Paratus Sum) e prima di approdare sul ponte di Castel Sant'Angelo ha trascorso un mese in mare.

La scultura ha viggiato sulla "Ocean Vikings", imbarcazione che si occupa di intercettare e portare in salvo i profughi provenienti dalla Libia. Oltre 300 i migranti salvati dalla morte durante il periodo di presenza dell'opera a bordo. Poi, per tre giorni, la scultura del 35enne laziale è stata esposta sul prato verde dello Stadio Olimpico.