Antiche acconciature realizzate dal vivo: il museo etrusco omaggia la festa della donna

Prima una visita tematica poi la dimostrazione dal vivo di come venivano realizzate le acconciature alle donne nell’antichità. È questa l’idea del museo nazionale etrusco Etru per rendere omaggio alla Giornata internazionale della donna. L’appuntamento è fissato a mercoledì 8 marzo, a partire dalle ore 11.00.

Un tema certamente curioso e affascinante che ci svela un aspetto delle abitudini e delle tendenze in fatto di moda, in voga al tempo degli Etruschi. Acconciature elaborate, capigliature ribelli, domate in crocchie o divise in trecce elaborate, insomma alla moda. Le acconciature antiche sono ancora oggi oggetto di grande fascino e curiosità. “E noi oggi come possiamo leggerle e capirle? È davvero tutta una questione di stile?” è l’invito del museo.

A partire dalle ore 11.00 un evento corale per vivere il mondo etrusco al femminile con una visita guidata tematica a più voci, introdotta dal direttore Valentino Nizzo e condotta dall'archeologa Romina Laurito e dall'hair stylist Paolo Fasulo. Al termine della visita, l'emiciclo si animerà di una performance live di acconciature antiche a cura dell'hair stylist Paolo Fasulo e della makeup artist Rossella Zeppetella. L’appuntamento prevede un numero limitato di partecipanti, pertanto, è necessario prenotarsi. Per le donne, l'ingresso è gratuito.