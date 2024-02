Chi è Luca Beatrice, nuovo presidente della Quadriennale di Roma

Luca Beatrice è il nuovo presidente della Quadriennale di Roma. Sostituirà Umberto Croppi, già assessore delle Politiche Culturali durante la giunta Alemanno che ricopriva la carica dal 2019. L’incarico è stato conferito dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Chi è Luca Beatrice

Nato il 4 aprile 1961 a Torino, dove si è laureato in Storia del cinema, Beatrice è critico d'arte contemporanea e curatore, ha realizzato monografie e cataloghi di mostre personali di importanti artisti italiani e internazionali. È docente in diversi atenei italiani, tra cui l’Accademia Albertina e lo Ied di Torino. Negli anni è stato curatore della Biennale di Praga (2003- 2005) e commissario alla sezione Anteprima della XIV Quadriennale di Roma (2004). Tra le mostre più recenti, l’antologica di Andy Warhol al Palazzo Ducale di Genova (2016) e l’antologica di Edward Hopper a Palazzo Fava a Bologna e al Vittoriano di Roma (2015-2016), le collettive “Jackson Pollock e la Scuola di New York” a Palazzo Reale di Milano e al Vittoriano di Roma (2018), “Easy Rider. Il mito della motocicletta come arte” alla Reggia di Venaria (2018), “Warhol and friends” a Palazzo Albergati a Bologna (2018), “Diabolik” alla Mole Museo del cinema di Torino (2021), Carlo Levi alla GAM di Torino (2022), Giacomo Soffiantino presso la Fondazione Ferrero di Alba (2022) e “Alberto Moravia e la critica” alla GAM di Torino (2023). Dal 2010 al 2018 ha ricoperto la carica di presidente del Circolo dei lettori di Torino. È sposato ed è padre di quattro figli. Tifoso della Juventus, ha spesso partecipato come ospite alla trasmissione sportiva Tiki Taka.

La Quadriennale di Roma

Fondazione partecipata da Ministero della Cultura, Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, la Quadriennale nasce nel 1927 come esposizione periodica. Viene istituita come ente autonomo a partire dal 1937 con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea, grazie alla grande esposizione che si tiene ogni quattro anni.