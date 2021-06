"La Storia del Quadraro", il libro incentrato sul quartiere della periferia romana è in libreria

È disponibile il volume "La Storia del Quadraro" di Sara Fabrizi nuova tappa della fortunata collana sulla Storia di Roma edita da Typimedia.

Il libro rappresenta un viaggio straordinario tra storia e memoria lungo le strade del quartiere della periferia di Roma stretto tra il grande aeroporto di Centocelle e gli antichi acquedotti.

"La storia del Quadraro"

Sfogliando il libro si scoprono diverse storie e leggende sul quartiere romano.

Ad esempio le eruzioni del Vulcano Albano che hanno modellato territorio oppure la vicenda leggendaria di Coriolano, valoroso generale di epoca romana, in esilio, deciso a vendicarsi di Roma. Scorrendo il volume prendono forma le grandi vie dell’acqua, gli acquedotti che alimentano l’Urbe, si volta pagina ed ecco comparire il misterioso Monte del Grano. E ancora grandi ville suburbane, dimore immerse nella campagna che guarda verso i Colli Albani. Un’alta torre sorge in quella che oggi è piazza dei Consoli. Ai suoi piedi scorre un canale, la Marrana dell’Acqua Mariana, portata in città da papa Callisto. L’itinerario conduce a Porta Furba, di fronte all’arco monumentale dell’acquedotto Feliceche scavalca la via Tuscolana. Alle soglie del Novecento, si vedono sorgere le prime case, il piccolo nucleo di una borgata, ai margini di una città che appare lontanissima. Si passa alla storia più recente, quando all’alba del 17 aprile 1944, il quartiere viene rastrellato dalle SS di Kappler. Poi il dopoguerra, il dramma dei baraccati, le speranze di rinascita del piano Ina casa, il sangue degli anni di piombo. Fino ai giorni del Covid-19, tra difficoltà e gesti solidali.

Luigi Carletti, presidente di Typimedia ha sottolineato come le pagine che raccontano il Quadraro regalano "un’immersione epica dove lo stupore è inferiore solo a quello di curiosità".

Come e dove acquistare "La Storia del Quadraro"

Il volume è composto da 208 pagine ed acquistabile alla cifra di 14,90 euro nelle edicole e nelle librerie.

È possibile acquistare il volume anche online sul sito www.typimediaeditore.it.