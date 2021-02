La sorpresa di Gazzelle: concerto acustico in Piazza del Popolo deserta

L'esibizione nel cuore di Roma deserto trasmessa sulla sua pagina Instagram per lanciare il nuovo album "Ok", il terzo della carriera

Un live acustico da Piazza del Popolo bellissima e completamente deserta. Un’esibizione emozionante nel cuore di Roma trasmessa sulla pagina Instagram per lanciare l’uscita del nuovo album “Ok”. E’ stata questa la sorpresa di Gazzelle per i suoi fan, in attesa di poter ritornare alle esibizioni davanti al pubblico.

La sorpresa di Gazzelle: live acustico da Piazza del Popolo

Il cantante romano ha suonato in anteprima l’inedito “GBTR” contenuto nel disco dell’etichetta Maciste Dischi/Artist First. Ok è il terzo album di Gazzelle.

Undici le canzoni nella tracklist del disco che vede anche la collaborazione con un altro artista, tra i più talentuosi e seguiti degli ultimi anni, tha Supreme. Dentro Ok: Blu, Destri Gbtr, Però, Lacrima, Ok, 7, Belva, Coltellata feat. Tha Supreme, Scusa, Un po’ come noi. "Va bene, OK. - dappertutto. Vi voglio bene, ciao" - il laconico commento affidato dall'artista ai social.



Il nuovo album di Gazzelle "Ok": tutte le canzoni

“OK” è stato anticipato dal singolo di enorme successo “Destri”, certificato doppio disco di platino e ancora sul podio della Top Singoli FIMI (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), e dai singoli “Scusa”, “Lacri-Ma” e “Belva”, anch’essi accolti con grande entusiasmo dal pubblico che segue l’artista e non solo.

Il duetto Gazzelle-Tommaso Paradiso nel concerto di Roma

Gazzelle non è nuovo alle sorprese. Nel concerto di Roma dell’anno scorso, tappa del ‘Post punk tour’ sul palco l’incursione di Tommaso Paradiso, ex frontman dei TheGiornalisti. Un duetto inedito: Gazzelle e Tommaso Paradiso hanno cantato insieme “Sopra”. Poco più di un minuto di esibizione per mandare in visibilio la folla.

Gazzelle, all'anagrafe Flavio Bruno Pardini, tornerà ad esibirsi nella sua città (è nato e cresciuto nel quartiere Prati) il prossimo 21 luglio a Rock in Roma.