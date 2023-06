Dal Monk all'Olimpico, Gazzelle strega Roma: grande show, Mengoni e Ligabue super ospiti

"Bella regà". Gazzelle saluta incredulo i 47 mila dell'Olimpico che ieri sera insieme a lui hanno cantato le canzoni che in questi anni hanno accompagnato la loro vita, oltre ai brani del nuovo album, "Dentro".

Un repertorio lungo due ore - schiaffo morale a diversi colleghi che come lui contano meno di 10 anni di carriera ma sul palco rendono la metà (e non solo come durata, ndr) - ritratto di un percorso musicale costruito con impegno e talento, come dimostrano anche gli ottimi risultati discografici e il rapporto fedele con il suo pubblico.

Si parte con "Meglio così", poi "Vita paranoia" e "Però", e smaltita l'emozione del debutto nello stadio della sua città - che finora lo aveva visto sempre sugli spalti a seguire la Roma e mai come protagonista - saluta i fan: "Fateme sentì un po' de caciara! Grazie mille regà che state tutti qua, è 'na cosa senza senso. Vi voglio bene". Il palco diventa un salotto, Gazzelle si sente a casa (e lo è davvero). Di Prati, canta nel suo quartiere e ricorda che appena un paio d'anni fa era al Monk: "Chissà chi c'era di voi a quel concerto, è incredibile che stasera sto qua".

A ricordargli che è tutto vero, ma a ricordargli anche quanto lo ha meritato, Marco Mengoni che ha cantato con lui "Il meno possibile", omaggiandolo insieme all'intero Olimpico: "L'anno scorso eri qui al mio concerto e dicevi 'chissà se io lo farò mai'. Eccolo l'Olimpico, tutto per te". E Gazzelle se l'è goduto, si è divertito e ha fatto divertire e emozionare.

Tanti gli amici che sono passati a trovarlo per cantare con lui: Mara Sattei, Fulminacci, Mobrici e Luciano Ligabue, che entra a sorpresa sulle note de "L'amore conta". In tribuna anche Aiello e Ariete, la fidanzata Ilaria - a cui dedica "La prima canzone d'amore" - e i genitori. Per mamma e papà il grazie più bello: "Vi voglio tanto bene. Tutto sommato senza di voi oggi nessuno di noi sarebbe qui". Continua, tra un "grazie regà" e l'altro, con "Settembre", "Coprimi le spalle", "Scintille", "Scusa", accompagnato dalla sua band mentre alle spalle scorrono fumetti.

Buona la prima per l'unico concerto di Gazzelle del 2023, che però vale tutto. Il cantautore ha annunciato oggi il tour dei palazzatti nel 2024, al via l'8 marzo dall'Arena Spettacoli di Padova fino al 7 aprile al Pala Apitur di Torino. Il 3 aprile sarà di nuovo a Roma al Palazzo dello Sport.

Un concerto memorabile quello di ieri sera, come ha detto Gazzelle a fine serata, dopo aver cantato "Destri" e "Non sei tu", con cui ha chiuso lo show, tra le lacrime: "Credo sia il giorno più bello della mia vita. Non me lo dimenticherò mai".