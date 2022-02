Foibe ed esodo giuliano-dalmata, tutti gli appuntamenti per il Giorno del Ricordo a Roma

Oggi giovedì 10 febbraio anche Roma commemora le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Tra incontri nelle biblioteche, semonari, attività per gli studenti, presentazioni di libri ed eventi artistici, diversi sono gli appuntamenti previsti, in realtà fino al 25 febbraio.

Alle 10 avverrà la deposizione di una corona all'Altare della Patria, cerimonia alla quale prenderà parte il sindaco Roberto Gualtieri, che alle 11 sarà in nella Sala della Protomoteca per proseguire la commemorazione in Campidoglio.

Al Teatro di Tor Bella Monaca, Municipio VI, dalle 17 Flavio Quintilli intervista Augusto Sinagra e Barbara Del Bello, anche loro nel ricordo di Norma Cossetto. Previste letture di Fabio Pietrosanti e le musiche originali del Maestro Erika Zoi.

Sempre dalle 17 la Casa del Cinema proporrà la proiezione del film "Il segreto della miniera" di Hanna Slak, pellicola che racconta la storia del minatore bosniaco Mehmedalija Alic, scopritore di una tomba con 4.000 cadaveri in fondo alla miniera di Huda Jama, profughi vittime della guerra.

Alle 17.30 nella Casa della Cultura Villa De Sanctis, in via Casilina nel Municipio V, si terrà il seminario "La decisione del restare. Il lungo esodo della comunità italiana dopo la fine del secondo conflitto italiano" con interventi degli storici Davide Conti e Stefania Ficacci e dell'antropologo Carmelo Russo.

Si continuera anche venerdì 11 febbraio alle 9.30 con il Municipio IX Eur che svolgerà un consiglio straordinario sul tema e dalle 16 si terranno commemorazioni istituzionali nel quartiere Giuliano-Dalmata alla presenza delle associazioni dell'Esodo e dei comitati di zona.

Sempre l'11 ma a San Basilio, nella biblioteca Aldo Fabrizi, alle 17.30 presentazione del libro "Una grande tragedia dimenticata. La vera storia delle foibe" di Giuseppina Mellace. Tanti gli incontri nei giorni successivi: il 15 febbraio nella biblioteca Flaminia e in quella di Villa Leopardi nel Municipio II, il 16 febbraio alla Laurentina, poi nella Casa del Ricordo a via San Teodoro 72 il 18 febbraio e infine il 25 febbraio alla Biblioteca San Marco.

Al programma culturale hanno collaborato le associazioni Anvgd (associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) e la Società di Studi Fiumani - Archivio Museo storico di Fiume.