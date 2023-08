Miss Eleganza Lazio e Miss Sorriso Lazio: a Fara in Sabina e Pomezia le finali

Continuano le tappe finali regionali dell'84esima edizione di Miss Italia che nel weekend farà tappa a Fara in Sabina e Pomezia per eleggere Miss Sorriso Lazio e Miss Eleganza Lazio 2023, per due eventi organizzati dalla Delta Events e presentati da Margherita Praticò, con la regia curata da Mario Gori.

Primo appuntamento del fine settimana in programma venerdì 25 agosto a Fara in Sabina (unica data reatina del concorso) per l'assegnazione di Miss Sorriso Lazio 2023. In corsa 30 concorrenti che sfileranno su coreografie e musiche ispirate a Barbie e con abiti da sera e gioielli Miluna e con il classico body da gara per il tradizionale passaggio davanti alla giuria.

Sabato 26 agosto invece a Pomeia si assegnerà la fascia di Miss Eleganza Lazio 2023. L’evento, promosso dal Comune di Pomezia per volontà del sindaco Veronica Felici, avrà come madrina Martina Sambucini, Miss Italia 2020, e come ospiti e giurate due “eccellenze pometine” che si sono distinte nelle passate edizioni del concorso: Ylenia De Valeri (terza classificata a Miss Italia 2006, Miss Sorriso 2006, Miss Eleganza Lazio 2006) e Maura Angy Maratta (Miss Roma 2006). Sarà inoltre presente, per il passaggio della fascia, la Miss Eleganza Lazio 2022 Federica Maini. Durante la gara 30 ragazze sfileranno con abiti da sposa e cerimonia, con abiti sportivi della Givova e, naturalmente, con il body da gara.