"Immaginari": il Festival delle Scienze di Roma

Da martedì 18 aprile fino a domenica 23 aprile 2023 all’Auditorium Parco della Musica si svolgerà la diciottesima edizione del Festival delle Scienze di Roma.

L’evento ospiterà più di 100 ospiti, oltre 200 tra conferenze e laboratori, exhibit, spettacoli ed eventi per famiglie. Il tema di questa edizione del Festival ruoterà sugli immaginari: immaginari da esplorare, da costruire, da sviluppare, facendo dialogare fra loro esperienze, approcci e discipline diverse.

Hanno preso parte alla prima giornata del Festival, martedì 18 aprile, il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, Massimiliano Fuksas, Edoardo Camurri, Francesco Barberini e Marco Preziosi.

Il Festival delle Scienze è prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con la partnership progettuale di Codice Edizioni, è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura. Realizzato con ASI – Agenzia Spaziale Italiana e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con i partner scientifici CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ESA –Agenzia Spaziale Europea, Rete GARR, GSSI – Gran Sasso Science Institute, Human Technopole, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza, Planetario di Roma Capitale, Stazione Zoologica Anton Dohrn. Partner culturali sono Ludo Labo e GAME Science Research Center. Con la partecipazione di Biblioteche di Roma, Bioparco di Roma, Explora Museo dei Bambini, Municipio II Roma Capitale, Museo Astronomico Copernicano dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Tra i partner anche Aeroporti Di Roma, ENEL e Radio3 Scienza.