Momo compie un anno: due giorni di festa con "libri e giochi per tutte le bambine e per tutti i bambini"

Arriva la festa di Momo! Il progetto Momo compie un anno. E invita tutti – grandi e piccini – a festeggiare con due giorni di laboratori, spettacoli, incontri, lezioni, workshop, escursioni nella natura. La festa si terrà 19 e 20 settembre 2020 a La Torre in via Bertero 13, Roma

Nella settimana in cui riapre la scuola – una settimana attesa e complicata – Momo getta il cuore oltre l'ostacolo e organizza una festa per i più piccoli e per gli adolescenti, che sono – com’è noto – tra le fasce più colpite dagli effetti della pandemia.

Ma Momo, come sempre, è attenta alla sicurezza e si prende cura delle sue lettrici e dei suoi lettori: tutti gli eventi della festa si svolgeranno all'aperto, nei bellissimi spazi de La Torre e nel parco di Aguzzano con escursioni e laboratori in mezzo agli alberi e sui prati. Tutte le norme anti-covid verranno rispettate.

Il programma della festa di Momo è consultabile qui e qui. Si tratta di un programma in cui gli autori e le autrici di Momo – gli illustratori e le artiste, gli scrittori – si sono messi in gioco inventando nuovi modi di presentare i propri progetti e condividere i propri saperi.

Chiara Fazi – nota illustratrice della rosa di Momo – sarà responsabile di uno dei laboratori più significativi (Equis*); Erica Silvestri affronterà con il suo laboratorio di lettura il tema delle migrazioni (Senza parole); i biologi marini Ernesto Azzurro e Emanuela Fanelli discuteranno con i bambini del Mediterraneo e della sua salvaguardia (attenzione agli squali! che presenzieranno il lab). Ci sarà l’esibizione del pirata pacifista e letterato, Capitan Calamaio, amato dai bambini e dalle bambine di ogni dove. Giulio Armeni (autore del fortunato Manuale di filosofia coatta) terrà una lezione di filosofia coatta intensiva e Iacopo Ricci (autore del nuovissimo Pugni di fama e di sventura) terrà un allenamento aperto di pugilato.

Tra gli ospiti sono da segnalare Oscar Glioti di Coconino Press e il fumettista Zerocalcare che discuteranno con Ian Bermudez autore spagnolo del primo libro fumetto di Momo Transito.

«Arriva la Festa di Momo!

Momo è una neonata che viaggia su un missile.

Momo è una bimba che nel 2019 ha mosso i primi passi nel mondo dell’editoria e della cultura indipendente.

Momo a settembre 2020 compie 1 anno.

Sono invitati tutte le bambine e i bambini del quartiere e di Roma e di ogni pianeta vicino e lontano a Momo, ma anche gli amici più grandi.

Saranno presenti gli autori dei libri di Momo: chi i libri li scrive e anche chi i libri li disegna.

Per festeggiare Momo ci saranno musica, cibo, libri, caramelle, laboratori, reading, palloncini e dolci e tanto altro.

Momo è nata da un anno!

Lunga vita a Momo!»

PROGRAMMA DELLA FESTA DI MOMO

[Sabato 19 settembre]

h 12.30 apertura spazi

h 13 Pranzo, a cura del Csoa La Torre

h 15-19 spazio Mattonato

Angolo Rodari

a cura di Paolo Do

h 16 spazio giochi

Senza Parole

laboratorio di lettura animata per bambine e bambini di tutte le età

a cura di Erica Silvestri (illustratrice)

Leggiamo insieme Senza parole, un silent book che ci racconta un'avventura di mare e solidarietà. Illustriamo il nostro viaggio, giocando con carta, colori e materiali di riciclo.

h 17 spazio giochi

Portami al mare

Laboratorio per bambini (6-12 anni)

a cura di Emanuela Fanelli (Prof.ssa di Ecologia UNIVPM, Ancona) e Ernesto Azzurro (Ricercatore CNR)

Come nascono le meduse? Cosa mangiano le vongole? Come si chiama quel pesce? Come è fatto uno squalo? La biodiversità marina raccontata da due scienziati del mare: un laboratorio Mediterraneo per accendere nei più piccoli lo stupore della natura.

h 18 spazio giochi

Momo Squisit*

Creazioni (im)possibili (anni 6-100 anni)

gioco con Chiara Fazi (Illustratrice)

Momo Squisit* è un gioco ispirato ai cadavre exquis surrealisti: disegni di gruppo dove i partecipanti alternandosi, compongono un’immagine ignorando i contenuti degli altri. Si tratta di un’esperienza coinvolgente in cui si alternano creatività, condivisione e stupore. Risultato del gioco, che non ha né vincitori né vinti, saranno illustrazioni e collages fantastici: frutto di immaginazione, intuizione e divertente casualità.

h 19 spazio Mattonato

Morti di fúsis: il rimorchio filosofico da Platone agli Esistenzialisti

Corso intensivo di filosofia coatta

A cura di Giulio Armeni

Letture di Annalisa Pagliuso

h 20.00: Diretta con Spinacity Radio, musica e parole a cura del BIN Italia

in occasione della Settimana internazionale per il Reddito di base

h 20.30 cena a cura del Csoa La Torre

[Domenica 20 settembre]

h 12.30 apertura spazi

h 13 Pranzo a cura del Csoa La Torre

h 15 Escursione guidata al parco di Aguzzano e al fiume Aniene

h 15-19 spazio Mattonato

Angolo Rodari

a cura di Paolo Do

h 17 spazio giochi

Capitan Calamaio

spettacolo con letture libri Capitan Calamaio e la regina Katrame e Capitan Calamaio e il libro magico

h 18 spazio prato

Pugni di Fama e di Sventura

Allenamento di pugilato aperto a tutti, proviamo le tecniche caratteristiche dei pugili affiancando le letture del libro Pugni di Fama e di Sventura

a cura di Iacopo Ricci, allenatore di pugilato e autore

h 19 spazio Mattonato

Transito

Presentazione del libro

ZeroCalcare e Oscar Glioti (Coconino Press) ne parlano con l’autore Ian Bermudez

h 19.30 aperitivo a cura del Csoa La Torre

h 20.30 spazio Mattonato

Lascio il lavoro

Presentazione del libro con Fabio Leggieri

Letture di Aldo Santarelli

TUTTI GLI EVENTI, GLI INCONTRI E I LABORATORI DELLA FESTA DI MOMO SI TERRANNO ALL'APERTO E SARANNO ORGANIZZATI SEGUENDO LA NORMATIVA ANTI-COVID



INFO_direzione@momoedizioni.it

_3924443189

Gallery